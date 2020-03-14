Бышовец: "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА"

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Бышовец: "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА"

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец предположил, с какими проблемами может в ближайшее время столкнуться питерский "Зенит".

"Необходимо учитывать возраст. Здесь "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришёл бы им на смену. Да, присутствует молодёжь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуется время и опыт, основанный на результате", - сказал Бышовец.

"Зенит" лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, а также является действующим чемпионом России.

На сегодняшний день семь игроков основной обоймы "сине-бело-голубых" старше 30 лет.

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