Бышовец: "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА"
Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец предположил, с какими проблемами может в ближайшее время столкнуться питерский "Зенит".
"Необходимо учитывать возраст. Здесь "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришёл бы им на смену. Да, присутствует молодёжь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуется время и опыт, основанный на результате", - сказал Бышовец.
"Зенит" лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, а также является действующим чемпионом России.
На сегодняшний день семь игроков основной обоймы "сине-бело-голубых" старше 30 лет.
Не пропустите: Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита".| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Бывшему физиотерапевту "Барселоны" грозит тюремное заключение за сексуальное домогательство
-
Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом
-
Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Погба
-
Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса
-
Отец Холанда прокомментировал троллинг игроков ПСЖ в отношении его сына
-
Бышовец: "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА"
-
СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября
-
Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение Погба делать дэб для борьбы с коронавирусом
-
Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий
-
В Бундеслиге выявлен первый заражённый коронавирусом, во французской Лиге 2 заболели два игрока
-
Максимилиан Филипп рассказал о сложностях в изучении русского языка
-
ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А
-
Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом
-
Форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом
-
Главные новости дня: 13 марта
-
Венгер может вернуться к тренерской деятельности
-
Роналдиньо может принять участие в тюремном футбольном турнире
-
Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру
-
Клубам разрешили не отпускать футболистов в сборные
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|22
|20