Бышовец: "Зениту" такой результат отыграть возможно"

Известный тренер Анатолий Бышовец оценил шансы питерского "Зенита" на выход в следующий раунд Лиги Европы после разгромного поражения в первом матче квалификации турнира от минского "Динамо" со счетом 0:4.

"Счет очень крупный, но тут могли повлиять проблемы с составом "Зенита", в Минске все матчи проводятся в хорошем состоянии, эмоционально, с боевым настроем. Я с симпатией отношусь к Сергею Семаку, но насколько были обоснованы все решения, не знаю. Возможно, имея внутренние резервы, "Зенит" мог бы добиться другого результата.

Что касается следующего матча, такой результат отыграть возможно, но реализовать его будет очень сложно, в футболе бывают разные камбэки, но в данном случае будет трудно", - цитирует 72-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, хавбек минского "Динамо" рассчитывает, что в России его команда выступит так же удачно. | soccernews.ru