Быстрее Кононова из "Спартака" уволили только четырех тренеров

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Быстрее Кононова из "Спартака" уволили только четырех тренеров

Олег Кононов был уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после 27 проведенных матчей в чемпионате России. Это пятый результат в истории клуба, сообщают российские СМИ.

Быстрее Кононова из "Спартака" увольняли только Невио Скалу (21 матч), Унаи Эмери (17), Микаэля Лаудрупа (14) и Андрея Чернышова (10).

Всего "Спартак" под руководством Кононова провел 36 матчей во всех турнирах. "Красно-белые" одержали 16 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Разница мячей 44-42.

После 11 туров московский клуб занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв четыре матча подряд.

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