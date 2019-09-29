Быстрее Кононова из "Спартака" уволили только четырех тренеров
Олег Кононов был уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после 27 проведенных матчей в чемпионате России. Это пятый результат в истории клуба, сообщают российские СМИ.
Быстрее Кононова из "Спартака" увольняли только Невио Скалу (21 матч), Унаи Эмери (17), Микаэля Лаудрупа (14) и Андрея Чернышова (10).
Всего "Спартак" под руководством Кононова провел 36 матчей во всех турнирах. "Красно-белые" одержали 16 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Разница мячей 44-42.
После 11 туров московский клуб занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв четыре матча подряд.
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|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
|9
|16
|Тамбов
|11
|8