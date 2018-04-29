Быстрее Конте 50 побед в АПЛ одержали только два тренера

Теги челсиантонио конте

Быстрее Конте 50 побед в АПЛ одержали только два тренера

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде победил "Суонси" со счетом 1:0.

Эта победа стала 50-й для наставника лондонцев Антонио Конте в Премьер-лиге.

Для этого ему пришлось провести 73 матча.

Стоит отметить, что быстрее Конте 50 побед в АПЛ одержали только два тренера. Это Хосеп Гвардиола с "Манчестер Сити" (69 матчей) и Жозе Моуринью (63), во время работы в "Челси".

Не пропустите: Конте встал на защиту "Челси" после заявления Моуринью. | http://soccernews.ru

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