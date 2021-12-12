Быстров считает, что "Зенит" должен играть в атакующий футбол

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-футболист "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о качестве футбола петербургского клуба.

– Вы так активно мочите "Зенит"…

– Что значит активно? Я мочу всех, кто этого заслуживает. И абсолютно не так, что беру и прям мочу конкретно. Некоторые начинают рассказывать, что "Зенит" играл хорошо, когда это было не так, когда "Зенит" мог играть намного лучше. Чемпион России все-таки должен стремиться к красивому футболу, атакующему, а не к каким-то оборонительным редутам.

Последний матч с "Челси" продемонстрировал, что "Зенит" может играть и первым номером, агрессивно. Прессинговать, выбегать. Пускай мы даже проиграли бы 2:3, для меня такой футбол намного лучше, чем был на выезде с "Мальме".

Нам рассказывали о высоком уровне сопротивления, но я никогда не поверю, что "Мальме" намного лучше ЦСКА, "Спартака", "Краснодара" и других российских клубов. Такие команды "Зенит" должен обыгрывать уверенно и для болельщиков, а не сидя в обороне.

Я понимаю – "Челси", "Ювентус". Можно 1-2 матча сыграть эшелонами в обороне, но, как показывает практика, это не приносит особых результатов. Но домашний матч даже с этими грандами ты должен играть от себя, бежать, атаковать, чтобы болельщикам нравилось. Ни один не упрекнет, даже если они проиграют 0:3, но будут доминировать, бить по воротам и создавать моменты, – сказал Быстров.

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