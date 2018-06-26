Быстров: "Было видно, что в игре с Уругваем наша сборная играла с запасом"

Ныне находящийся без клуба полузащитник Владимир Быстров дал комментарий по матчу сборной России против национальной команды Уругвая в рамках заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Никого бы не стал выделять в составе нашей сборной. Дзюба сыграл хорошо, цеплялся за мячи. Смолов удачно вышел на замену, выполнил объем работы. Все старались. Кто-то выпадал. Кто-то смотрелся лучше. Просто психологически каждый себя готовил к 1/8 финала. Тем более все неудачно складывалось уже в самом начале. Да, пытались переломить ход встречи, выправить ситуацию. Однако было видно, что наша сборная играла с запасом", - цитирует 34-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Кутепов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть Испанию. | soccernews.ru