Быстров дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мыслями об еврокубковой кампании команд из РПЛ.

"Итог еврокубковому сезону российских клубов - полный провал. Мне трудно, честно говоря, даже вспомнить такое, сравнить с тем временем, когда мы начинали карьеру, когда к нам приезжал тот же "Грассхоппер". Ну как можно постоянно проигрывать этим командам? Должна же быть хоть капля самолюбия", - сказал Быстров.

Напомним, что в активе российских клубов всего 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.

Из-за провала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы РПЛ рискует весной потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Не пропустите: "Отмучались, болезные": Геркус подвёл итоги еврокубковой кампании для клубов РПЛ. | http://soccernews.ru