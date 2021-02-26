Быстров дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мыслями об еврокубковой кампании команд из РПЛ.
"Итог еврокубковому сезону российских клубов - полный провал. Мне трудно, честно говоря, даже вспомнить такое, сравнить с тем временем, когда мы начинали карьеру, когда к нам приезжал тот же "Грассхоппер". Ну как можно постоянно проигрывать этим командам? Должна же быть хоть капля самолюбия", - сказал Быстров.
Напомним, что в активе российских клубов всего 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.
Из-за провала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы РПЛ рискует весной потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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