Быстров: "Если "Спартак" сыграет на своих козырях, "Зениту" придется тяжело"

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Быстров: "Если "Спартак" сыграет на своих козырях, "Зениту" придется тяжело"

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата России между московским и петербургским клубами.

"На бумаге "Зенит" фаворит. Команда все-таки лидер чемпионата. Но это формальность. "Спартак" свежее, имел больше времени для подготовки. Плюс Бакаев набрал хорошую форму. Если красно-белые сыграют на своих козырях, "Зениту" придется тяжело", - сказал Быстров.

Встреча команд состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

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