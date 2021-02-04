Быстров готов бесплатно поиграть за "Тамбов"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров предложил свои услуги "Тамбову".

"Я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь", - сказал 37-летний футболист.

Последним клубом Быстрова был "Тосно", за который он играл до конца 2017 года.

У "Тамбова" на сегодняшний день осталось 6 полевых футболистов. Скорее всего, команда снимется с чемпионата.

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