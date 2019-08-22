Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол"
Экс-игрок "Краснодара" Владимир Быстров рассказал, что думает о разгромном матче команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
"Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Греки играли в свою игру. А "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол", - сказал Быстров.
Ответный матч команд состоится 27 августа в Краснодаре. Начало - в 22:00 (мск).
А еще: Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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