Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"

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Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров порассуждал о перспективах своих соотечественников заиграть в европейских клубах, а также рассказал, были ли у него предложения перебраться в Европу.

"Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто Премьер-лига из 16 команд, и ещё попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифра.

Мог ли я уехать в Европу в своё время? Мог, но мне не нравится Европа. Да и какая Европа, я у себя в чемпионате уже на максимуме играл. Наверное, это мой предел как спортсмена. Уехать, может, и хотелось, но я бы мог и не играть там вообще. В Европе таких, как я, много. Чтобы играть в основе европейского клуба, я должен быть на голову сильнее местных.

Я не такой топ-игрок, чтобы соответствовать этому требованию. У меня были свои козыри, я на них играл и подходил для уровня РПЛ. Мне что, надо было поехать в 15-ю команду чемпионата Англии? Для чего, если я в России могу играть за топ-клуб и выступать в Лиге Чемпионов среди лучших команд? В чём тогда смысл? А в "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой", - сказал Быстров.

35-летний футболист в течение карьеры выступал за "Зенит" (дважды), "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России сыграл 47 матчей и забил 4 гола.

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