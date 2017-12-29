Быстров может продолжить карьеру в Казахстане

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Быстров может продолжить карьеру в Казахстане

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают местные СМИ.

33-летний футболист ведёт переговоры с руководством "Кайрата". Вероятность перехода оценивается как 50 на 50.

Стоит отметить, что за "Кайрат" выступает россиянин Андрей Аршавин, который в своё время играл вместе с Быстровым в "Зените".

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