Быстров может продолжить карьеру в Казахстане
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают местные СМИ.
33-летний футболист ведёт переговоры с руководством "Кайрата". Вероятность перехода оценивается как 50 на 50.
Стоит отметить, что за "Кайрат" выступает россиянин Андрей Аршавин, который в своё время играл вместе с Быстровым в "Зените".
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