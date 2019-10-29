Быстров назвал лучшего русского футболиста и тренера из тех, с кем он работал

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров ответил на вопрос, кого он считает лучшим русским футболистом и тренером среди тех, с кем пересекался в течение карьеры.

"Лучший русский футболист? Андрей Сергеевич Аршавин, однозначно. Самый сильный тренер? Тоже просто. Карпин", - сказал Быстров.

Напомним, что хавбек играл под руководством Карпина в "Спартаке".

С Аршавиным Быстров выступал вместе за "Зенит" и сборную России.

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