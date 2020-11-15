Быстров назвал ошибочным удаление защитника сборной России Семенова
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу удаления защитника Андрея Семенова в матче Лиги наций с Турцией (2:3).
"Фола не было. Изначально футболист турецкой сборной придержал Семенова, потом уже Семенов его придержал, и турецкий футболист ныряет и падает.
Как ему еще отбирать мячи? Вот так что ли бегать?! (поднимает руки) Ну дайте мне свисток, я тоже отсужу за наших, у турок вообще не будет шансов!" - сказал Быстров в эфире "Все на матч".
18 ноября Россия сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Несмотря на поражение Россия с 8 баллами занимает 1 место в группе B. Турция расположилась на 3 строчке с 6 очками.
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