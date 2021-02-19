Быстров назвал виновника поражения "Краснодара" от загребского "Динамо"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал домашнее поражение "быков" от загребского "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Все три пропущенных мяча - "вратарские". Тренерский штаб должен смотреть, если человек нервничает. У них есть молодой Адамов, нужно доверять футболистам. Игроки "Краснодара" где-то не поспевали, у "Динамо" было больше тонуса. Какой шанс выйти дальше? Всякое бывает, если ребята не будут посыпать голову пеплом, то... Некуда отступать, как говорится", - сказал Быстров.

В этом матче из-за травмы основного голкипера Матвея Сафонова ворота "Краснодара" защищал Евгений Городов.

В итоге российская команда уступила со счётом 2:3. Ответная встреча в Загребе состоится в следующий четверг.

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