Быстров - о голе "Лацио" в ворота "Зенита": "Ловрен не подскользнулся, а нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать"

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Быстров - о голе "Лацио" в ворота "Зенита": "Ловрен не подскользнулся, а нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать"

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров пошутил о пропущенном голе "Зенита" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:1).

"Зенит" вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но Лига Чемпионов не прощает детских ошибок. Забивай второй гол - и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен подскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать", - сказал Быстров.

"Зенит" заработал 1 очко в 3 турах ЛЧ и занимает последнее место в группе. У соперников "сине-бело-голубых" следующие показатели: "Боруссия" - 6 баллов, "Лацио" - 5, "Брюгге" - 4.

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