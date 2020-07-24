Быстров о Кубке: "Зенит" победит. Половина игроков "Химок" будут трястись до начала матча"
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу предстоящего финального матча Кубка России между "сине-бело-голубыми" и "Химками".
"Химки" готовы к одному матчу, вот они с "Уралом" его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У "Зенита" запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него.
Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что "Зенит" победит в Кубке", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Встреча состоится завтра, 25 июля, на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 17:00 (мск).
Не пропустите: Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"| http://soccernews.ru
главное
-
Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах
-
Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса
-
Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию
-
Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА
-
Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро
Лента новостей
-
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче Серии А
-
Антонио Кордон занял пост спортивного директора "Бетиса"
-
"Барса" готова продать Эмерсона за 30 миллионов евро
-
ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" и выиграл Кубок Франции
-
Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах
-
Геркус высказался о ходе судебного процесса по иску "Локомотива"
-
Быстров о Кубке: "Зенит" победит. Половина игроков "Химок" будут трястись до начала матча"
-
Председатель попечительского совета "Уфы" рассказал, что думает о Евсееве
-
Кокорин прокомментировал бой Емельяненко с Исмаиловым
-
Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса
-
Смоллинг и Санчес вернутся в "МЮ"
-
Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию
-
Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА
-
"Ривер Плейт" пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю
-
Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро
-
Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Голландии
-
Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20
-
Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками"
-
Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов
-
TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22