Быстров о Кубке: "Зенит" победит. Половина игроков "Химок" будут трястись до начала матча"

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Быстров о Кубке: "Зенит" победит. Половина игроков "Химок" будут трястись до начала матча"

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу предстоящего финального матча Кубка России между "сине-бело-голубыми" и "Химками".

"Химки" готовы к одному матчу, вот они с "Уралом" его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У "Зенита" запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него.

Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что "Зенит" победит в Кубке", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".

Встреча состоится завтра, 25 июля, на "Екатеринбург Арене". Начало игры - в 17:00 (мск).

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