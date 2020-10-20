Быстров - о поражении "Зенита": "Играть в атаке нужно лучше"

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"У "Зенита" не получилось забить первыми. Смогли отыграться, но атака "Брюгге" на последних минутах оставила сине-бело-голубых без очков. Ребята наверняка расстроились, но в таких матчах нужно более активно действовать впереди, ведь "Зенит" все-таки играл дома.

Это была игра до первого гола: соперники не хотели сильно вмешиваться в игру и рисковать, поэтому игра была довольно равной. После пропущенного мяча ребята стали больше рисковать, отыгрались, но не уследили и пропустили снова.

Не удалось реализовать многочисленные моменты, потому что играть в атаке нужно лучше. Дзюба и Азмун - нападающие, и мы ждем от них голов", - цитирует Быстрова Sport24.

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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