Быстров о трансфере Тиля: "В "Спартаке" не разбираются в футболе"
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал клуб за покупку Гуса Тиля.
"Спартак" не захотел подписать Романа Еременко, они не разбираются в футболе. Вместо него "Спартак" приобрел футболиста за 20 миллионов евро.
Признайтесь, вы вообще знаете этого игрока. Он из Нидерландов? Я тоже прочитал об этом. Еременко уже играл за команду, к тому же он свободный агент", - заявил Быстров.
Напомним, что Еременко играл в "Спартаке" в первой половине прошлого сезона. ОН провел за клуб 7 матчей.
Читайте также: "Спартак" объявил о переходе Тиля. | http://soccernews.ru
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|4
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|4
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