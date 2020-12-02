Быстров - об интервью Черчесова: "Эту тему еще долго будут муссировать"

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу скандального интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

После критических высказываний специалиста в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова, "армейцы" вступились за игрока.

"Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться? Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?

Что обидного в слове физрук? Это еще не худший вариант, поверьте. Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов - не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать", - цитирует Черчесова "СЭ".

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