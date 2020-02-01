Быстров - об уходе Смолова в "Сельту": "Локомотив" ничего не потерял"

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Быстров - об уходе Смолова в "Сельту": "Локомотив" ничего не потерял"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров дал комментарии по поводу перехода на правах аренды из "Локомотива" в "Сельту" нападающего Фёдора Смолова.

"Смолов не подошёл "Локомотиву" и Сёмину. Его нужно было отпускать, либо он бы сидел в "Локомотиве" за очень большие деньги и ничего не показывал. "Локомотив" ничего не потерял, потому что он там себя никак не проявлял. А для Феди это шаг вперёд", - сказал Быстров.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.

Касательно наличия у "Сельты" права выкупа россиянина в СМИ появляется противоречивая информация: одни источники утверждают, что испанцам такую опцию не предоставили, другие - что "небесные" смогут приобрести форварда за 10 миллионов евро.

Не пропустите: Тренер "Сельты" дал оценку Смолову. | http://soccernews.ru
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