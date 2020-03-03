Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу

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Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров рассказал, почему не захотел переходить в европейский клуб.

"Была ли возможность поиграть в Европе? Что-то такое говорили. Звонков напрямую не было. Желание? Не было его. Я любил рыбалку и Россию. Если бы поступило конкретное предложение, возможно, я бы его рассмотрел. Был момент, когда я ещё спрашивал, что там в этом Манчестере, нормально ли там вообще люди живут. Но, в принципе, в России я всегда выступал за клубы, которые боролись за титул и за Лигу Чемпионов. Да и не таким сильным футболистом я был, чтобы думать о Европе", - сказал Быстров.

Напомним, что полузащитник завершил карьеру в 2018 году и сейчас работает экспертом на федеральном телевидении.

Будучи игроком, Быстров выступал за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России провёл 47 матчей и забил 4 гола.

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