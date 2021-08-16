Быстров объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ

Фото инстаграм Владимира Быстрова

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров озвучил свою позицию по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

"Отменили - и привезли всяких чёрненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита, да, я бы конкурировал за место в составе, но при выборе между мной и иностранцем тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций - это будет караул. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чьё-то место. И наши тогда будут конкурировать", - сказал Быстров.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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