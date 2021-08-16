Быстров объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ
Фото инстаграм Владимира Быстрова
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров озвучил свою позицию по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
"Отменили - и привезли всяких чёрненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита, да, я бы конкурировал за место в составе, но при выборе между мной и иностранцем тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.
Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций - это будет караул. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чьё-то место. И наши тогда будут конкурировать", - сказал Быстров.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Не пропустите: В "Сочи" высказались о возможной отмене лимита на легионеров. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
-
В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы
-
В "Спартаке" опровергли интерес к хавбеку "Рейнджерс"
-
ПСЖ подписал 18-летнего вратаря из Мадагаскара
-
Бельерин согласился на снижение зарплаты ради ухода из "Арсенала"
-
"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина
-
ПСЖ готов предложить Погба огромную зарплату, но при одном условии
-
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе "Сельты" к Фуксу
-
"Аталанта" ответила "Интеру" на предложение о трансфере Сапаты
-
Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма"
-
"Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за Мбаппе
-
Лаксальт назвал причину своего перехода в "Динамо"
-
"Предатель продан": фанаты "Интера" испортили граффити с Лукаку
-
"Ливерпуль" определился с будущим Хендерсона
-
"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии
-
"Сельта" хочет усилиться защитником ЦСКА
-
Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону"
-
"Тоттенхэм" нацелился на вингера "Кальяри"
-
Клаудиньо рассказал о важности своей поездки на матч с "Локомотивом"
-
Облак установил клубный рекорд "Атлетико"