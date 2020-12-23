Быстров оценил работу Семака в "Зените"
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о работе главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
"Зенит" как был фаворитом в чемпионате России, так им и остался. Даже не в плане игры, а в плане укомплектованности, что позволяет доводить матчи до победы. Другое дело, что в еврокубках пока не получается. Проблема только в этом.
Для меня Семак – это наставник, который смог сделать то, чего не получилось у предыдущих двух иностранных тренеров. Поэтому в чемпионате России у него нет проблем, а вот над Лигой чемпионов надо работать. Как-то смелее действовать на международной арене. Да, подходили стратегически, умно изучали соперника, пытались играть вторым номером. Однако действовать от обороны тоже нужно уметь. Если Сергей Богданович в следующем сезоне удачно выступит в Лиге чемпионов, то сразу все разговоры прекратятся", - приводит слова Быстрова "Спорт Уик-Энд".
После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. В последнем матче перед зимним перерывом петербургский клуб уверенно обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1. В Лиге Чемпионов "Зенит" набрал одно очко в шести матчах, занял последнее место в своей группе и прекратил выступления в еврокубках.
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