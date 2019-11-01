Быстров оценил работу Тедеско на посту главного тренера "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров порассуждал о первых результатах работы нового главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

"По первым трём матчам он молодец. Немцу удалось выправить ситуацию на данном этапе. Видно, что игроки, которые не показывали себя при Кононове, сейчас проявляются с лучшей стороны. Тех, кого мы ругали, приносят реальную пользу при Тедеско. Так что пока Доменико можно похвалить. А вот дальше уже посмотрим. Выстрелить может каждый, но продержаться в таком графике непросто. Нужно понимать, что по большому счёту у "Спартака" при Тедеско ещё не было серьёзных проверок", - сказал Быстров.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября, заключив с клубом контракт до 31 мая 2021 года.

Под руководством немецкого специалиста "народная команда" провела три матча, сыграв вничью с "Рубином", а также победив "Локомотив" и "Ростов".

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