Быстров оценил шансы "Спартака" попасть в топ-3 РПЛ в этом сезоне
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о шансах московского клуба финишировать в первой тройке Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.
"Пока главная фишка "Спартака" - контратаки. Если штаб во главе с Тедеско разнообразит игру, начнет отрабатывать и другие тактические варианты, команда окажется в тройке. Но если все останется как сейчас, в призёрах вряд ли удержится. Тедеско огромное внимание уделяет обороне. Там все строго, в любом матче пять защитников. Мне больше нравится стиль, который начал прививать "Динамо" другой немец, Шварц. Футбол атакующий, даже немножко безбашенный, зато смотреть одно удовольствие", - приводит слова Быстрова "Спорт-Экспресс".
После 16 туров "Спартак", набрав 32 очка, делит 1-3 места в турнирной таблице чемпионата России с "Зенитом" и ЦСКА. Следующий матч "красно-белые" проведут 5 декабря на своем поле с "Тамбовом".
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