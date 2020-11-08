Быстров отреагировал на скандальное видео с Дзюбой

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о скандальном видео интимного характера с нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру.

"Дзюбе не нужно было реабилитироваться, ведь он играл в футбол. То, что вне поля, каждый вправе воспринимать по-своему. Я смотрю на то, что он делает на поле, а не за его пределами", - приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, что в 2009 году между Дзюбой и Быстровым произошел конфликт. Тогда оба футболиста выступали за "Спартак". Во время летнего сбора у Быстрова пропал кошелек, в котором было 23 тысячи рублей. По неподтвержденным данным, деньги обнаружились в кармане Дзюбы.

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