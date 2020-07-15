Быстров отреагировал на заявление порноактрисы, которая рассказала о несостоявшемся групповом сексе с ним и Аршавиным

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова порноактрисы Любови Бушуевой, которая известна псевдонимом Лола Тейлор. Ранее девушка заявила, что у нее мог произойти групповой секс с Быстровым и экс-форвардом "Зенита" Андреем Аршавиным, но все сорвалось, так как футболисты отказались делать селфи.

"Если слушать каждую новость, которую кто-то там ляпнет. Мне нечего комментировать! Эта история высосана из пальца! Нет смысла говорить. Актриса решила похайпить? Есть еще много таких, кто это делает. У меня никаких подробностей нет, я без понятия, откуда это все", — приводит слова Быстрова Sport24.

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