Быстров отреагировал на заявление порноактрисы, которая рассказала о несостоявшемся групповом сексе с ним и Аршавиным

Теги андрей аршавинвладимир быстровзенит санкт-петербург

Быстров отреагировал на заявление порноактрисы, которая рассказала о несостоявшемся групповом сексе с ним и Аршавиным

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова порноактрисы Любови Бушуевой, которая известна псевдонимом Лола Тейлор. Ранее девушка заявила, что у нее мог произойти групповой секс с Быстровым и экс-форвардом "Зенита" Андреем Аршавиным, но все сорвалось, так как футболисты отказались делать селфи.

"Если слушать каждую новость, которую кто-то там ляпнет. Мне нечего комментировать! Эта история высосана из пальца! Нет смысла говорить. Актриса решила похайпить? Есть еще много таких, кто это делает. У меня никаких подробностей нет, я без понятия, откуда это все", — приводит слова Быстрова Sport24.

Не пропустите: Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов