Быстров: "Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили"
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал, почему известный нападающий петербургского клуба начал болеть за "Спартак". Об этом сообщает "Спорт день за днем".
"Ну, это его право, слушайте. Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили, поэтому в такой форме реализовал свои желания. Это его дело, никто не вправе его судить. Все могут кричать, ругать, но это никак не повлияет на его мнение", - сказал Быстров.
Экс-полузащитник также заявил, что не хочет выбирать между московским и петербургским клубом, так как играл за обе команды.
Напомним, Быстров выступал за "Зенит" с 2001 года. В 2004-м перешел в "Спартак", однако в 2009-м снова вернулся в петербургский клуб.
Александр Панов играл в составе сине-бело-голубых в 1994 году, а также с 2006 по 2007 год.
Не пропустите: "Спартак" поборется с "Зенитом" за защитника "Уфы" Кругового| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино
-
Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки
-
Маммана пошутил о том, почему аргентинских игроков "Зенита" не включили в предварительный состав национальной команды
-
Быстров: "Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили"
-
Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб
-
3
Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"
-
1
Почеттино дисквалифицирован на один матч еврокубков
-
1
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
1
Каррагер: "Ливерпулю" стоит вернуть Коутиньо за нормальную цену"
-
4
Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты
-
Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"
-
Лофтус-Чик успешно перенес операцию
-
3
Сарри может возглавить "Ювентус"
-
Чалов назван цель ЦСКА в концовке сезона
-
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом
-
3
Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки
-
1
"Спартак" поборется с "Зенитом" за защитника "Уфы" Кругового
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за Аллегри
-
4
Гвардиола высказался о возможном переходе Гризманна в "Манчестер Сити"
-
1
"Спартак" и "Локомотив" поборются за Беляева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19