Быстров: "Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили"

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал, почему известный нападающий петербургского клуба начал болеть за "Спартак". Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Ну, это его право, слушайте. Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили, поэтому в такой форме реализовал свои желания. Это его дело, никто не вправе его судить. Все могут кричать, ругать, но это никак не повлияет на его мнение", - сказал Быстров.

Экс-полузащитник также заявил, что не хочет выбирать между московским и петербургским клубом, так как играл за обе команды.

Напомним, Быстров выступал за "Зенит" с 2001 года. В 2004-м перешел в "Спартак", однако в 2009-м снова вернулся в петербургский клуб.

Александр Панов играл в составе сине-бело-голубых в 1994 году, а также с 2006 по 2007 год.

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