Быстров покинул "Тосно" из-за долгов клуба



Полузащитник Владимир Быстров покинул расположение "Тосно", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист принял решение об уходе, так как в клубе не платят зарплаты и премиальные.

При этом контракт хавбека с клубом пока не разорван и из заявки на сезон он не исключен.

В этом сезоне 34-летний Быстров провел за "Тосно" 3 матча.

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