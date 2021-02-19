Быстров пошутил над форвардом "Краснодара" Бергом
Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров опубликовал в сторис инстаграма шутливую картинку.
Он выложил фотографию дерева в снегу, подписав её: "Как прекрасен Берг зимой".
Напомним, что ранее Быстров сравнивал шведского форварда "быков" с деревом.
В четверг Маркус Берг забил гол и сделал ассист в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (2:3).
Не пропустите: Быстров назвал виновника поражения "Краснодара" от загребского "Динамо". | http://soccernews.ru
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