Быстров пошутил над форвардом "Краснодара" Бергом

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров опубликовал в сторис инстаграма шутливую картинку.

Он выложил фотографию дерева в снегу, подписав её: "Как прекрасен Берг зимой".

Напомним, что ранее Быстров сравнивал шведского форварда "быков" с деревом.

В четверг Маркус Берг забил гол и сделал ассист в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (2:3).

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