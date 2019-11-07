Быстров - после поражения "Локомотива" от "Ювентуса": "Мурило намудрило! Тёмную ему в раздевалке"
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров раскритиковал действия защитника "Локомотива" Мурило Серкейры после поражения "железнодорожников" от "Ювентуса" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Вышел свежий Мурило, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Сёмин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. Тёмную ему в раздевалке", - сказал Быстров.
Напомним, что бразилец вышел на замену на 81-й минуте вместо Рифата Жемалетдинова.
"Локомотив" до 93-й минуты удерживал ничью с "Ювентусом", но в итоге пропустил гол от Дугласа Косты и потерпел поражение.
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