Быстров предложил двух кандидатов на пост главного тренера "Спартака"

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Быстров предложил двух кандидатов на пост главного тренера "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Владимир Быстров порассуждал на тему нового главного тренера московского клуба.

"Бердыев или Черчесов в состоянии сделать конкурентоспособную команду. Что касается Романцева, то Олег Иванович долгое время не работал. Сможет ли он влиять на футболистов, как в свое время, когда он был лидером, неизвестно. Будут ли иностранцы выполнять его требования? Тоже не факт. Попробовать, конечно, можно все что угодно. Не знаю только, насколько сейчас Романцев к этому готов. Ведь время ушло далеко вперед", - приводит слова Быстрова "Спорт Уик-Энд".

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. В связи с этим руководство московского клуба приступило к поиску нового тренера.

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