Быстров призвал "Зенит" играть смелее с "Челси"

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Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал, какой игры ждёт от питерской команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол, а не в пять защитников. Почему так происходит? В России команда доминирует. Ну да, есть "Челси", но сыграй с ними в смелый футбол. В России ты играешь десять матчей первым номером, а в Лиге Чемпионов выходишь в пять защитников обороняешься. Что так трёшку получишь, что по-другому. Надоело смотреть на пять защитников. В чемпионате России "Зенит" же выдаёт хорошие матчи.

"Челси" и "Ювентус" не дадут играть смело? Тогда сразу 0:3 запишем и не поедем. Но ведь они тоже не любят играть от обороны. А для чего тогда покупаются иностранцы? Не для чемпионата России, а для того, чтобы в Лиге Чемпионов себя показывали. Не хочу видеть, как команда обороняется. А зачем плакать, что нет игроков? Не выходить, что ли? Нужно биться за них. Хочется увидеть другой футбол, нежели в прошлых сезонах. Дайте огня. Ожидание только одно - увидеть от нашего чемпиона атакующий и смелый футбол", - сказал Быстров.

"Челси" примет "Зенит" сегодня, 14 сентября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

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