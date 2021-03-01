Быстров — про Анну Семенович: "Скажите, чтобы приходила без лифчика"

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров снова упомянул популярную певицу и ведущую Анной Семенович, известной, в том числе, своей выдающейся грудью. В феврале Быстров уже шутил над бюстом бывшей фигуристки, за что Семенович назвала его поведение позорным, хамским и аморальным. Тогда экс-футболист заявил: "Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи".

Теперь, очевидно, скандал может возобновиться с новой силой. На НТВ в передаче "Звезды сошлись" Быстров заявил следующее:

"Блин, для всех мужиков это сиськи! Для женщин и для всех остальных это груди. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому.