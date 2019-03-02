Быстров прогнозирует вылет "Спартака" из чемпионской гонки

Теги спартак москвавладимир быстров

Быстров прогнозирует вылет "Спартака" из чемпионской гонки

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров не верит в чемпионство московского клуба в этом сезоне.

"Кононов находится в сложной ситуации из-за давления фанатов. Как тренер он понимает, что Глушаков лучше Гулиева, однако он должен прислушиваться и к болельщикам.

Все это мешает команде и я думаю, что "Спартак" не станет чемпионом России в текущем сезоне", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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