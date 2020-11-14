Быстров прокомментировал новость о шантаже Дзюбы

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о том, что форварда Артёма Дзюбу шантажировали.

Напомним, что у 32-летнего футболиста требовали 5 миллионов долларов за непубликацию видео, на котором он мастурбирует.

"Нужно позвать Дзюбу в студию и у него спросить о всей этой ситуации, которая с ним произошла. Мы можем судить только со стороны, и то это неофициальная информация. Если просили, то слишком много просили, нужно было поменьше просить. Что нужно делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне", - сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Дзюба встречался с шантажистом и даже записал разговор с ним, поэтому личность преступника известна как потерпевшему, так и центральному аппарату ФСБ.

Впрочем, уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере, возможно, не будет возбуждено из-за потенциальной скандальности судебного процесса.

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