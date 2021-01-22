Быстров прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров высказался о грядущем трансфере нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
"Будем в него верить, для Саши это вызов. Он молодец, не испугался, удачи ему. Кокорину нужно будет себя показать, что в "Спартаке" на него зря не рассчитывали. В "Сочи" на него никто не давил, поэтому был результат", - сказал Быстров.
Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего футболиста. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.
За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
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