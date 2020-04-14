Быстров прокомментировал решение ряда клубов РПЛ о снижении зарплаты игрокам

Экс-игрок "Спартака", "Зенита" и сборной России Владимир Быстров высказался по поводу урезания зарплат футболистам ряда российских клубов из-за пандемии коронавируса.

"Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое сочувствие, когда в стране ситуация выходит из-под контроля?! В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против", - передает слова Быстрова "Матч ТВ".

По последним данным, в России количество зараженных коронавирусам насчитывается 21 102 человека. Умерло 170 человек. Во всем мире Covid-19 болеют около 2 миллионов человек.

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