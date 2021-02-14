Быстров прокомментировал возможный трансфер Рондона в ЦСКА
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров не уверен, что трансфер бывшего нападающего "Зенита" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА станет усилением для "армейцев".
"ЦСКА до этого взял Гайча, высокого форварда. Не получилось, видимо, решили сделать вторую попытку.
Мне кажется, что Рондон не усиление для ЦСКА. Он играл в слабом китайском чемпионате. Да, он там забивал, но там уровень чемпионата низкий. Не думаю, что он поможет команде", – приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, Рондон играет в китайском "Далянь". Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Читать также: ЦСКА решил взять Рондона в аренду | http://soccernews.ru
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