Быстров прокомментировал возможный трансфер Рондона в ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров не уверен, что трансфер бывшего нападающего "Зенита" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА станет усилением для "армейцев".

"ЦСКА до этого взял Гайча, высокого форварда. Не получилось, видимо, решили сделать вторую попытку.

Мне кажется, что Рондон не усиление для ЦСКА. Он играл в слабом китайском чемпионате. Да, он там забивал, но там уровень чемпионата низкий. Не думаю, что он поможет команде", – приводит слова Быстрова "Матч ТВ".

Напомним, Рондон играет в китайском "Далянь". Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.