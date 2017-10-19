Быстров пропустит матч с "Ростовом"

Теги тосноростоввладимир быстров

Быстров пропустит матч с "Ростовом"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров травмировался на одной из тренировок команды, сообщают российские СМИ.

Из-за этого повреждения 33-летний футболист выбыл из строя на неделю. Таким образом, он пропустит субботний матч 14-го тура чемпионата России против "Ростова".

В этом сезоне Быстров сыграл за "Тосно" всего 2 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Президент "Ростова" исключил увольнение Кучука. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 13 15
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 13 13
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов