Быстров пропустит матч с "Ростовом"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров травмировался на одной из тренировок команды, сообщают российские СМИ.

Из-за этого повреждения 33-летний футболист выбыл из строя на неделю. Таким образом, он пропустит субботний матч 14-го тура чемпионата России против "Ростова".

В этом сезоне Быстров сыграл за "Тосно" всего 2 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Президент "Ростова" исключил увольнение Кучука. | http://soccernews.ru