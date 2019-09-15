Быстров раскритиковал Кононова после поражения "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров рассказал, что думает о наставнике красно-белых Олеге Кононове после поражения московского клуба в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2). Об этом пишет "Матч ТВ".
"После каждого проигрыша "Спартака" начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.
Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются" сказал Быстров.
"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют с "Уфой", встреча состоится 20 сентября и начнется - в 17:30 (мск).
А еще: Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"| http://soccernews.ru
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