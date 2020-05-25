Быстров раскритиковал руководство "Локомотива" за отставку Семина
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал решение "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
"Это решение руководства. Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать.
Такая ситуация происходит не впервые. Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера. Как дальше пойдет - время покажет.
На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше. Здесь же руководители "Локомотива" уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место", - цитирует спортсмена "Спорт Уик-Энд".
Напомним, с 1 июня пост главного тренера "Локомотива" займет сербский специалист Марко Николич. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20