Быстров раскритиковал Вендела за покупку золотых PlayStation и iPhone
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров высказался о поведении полузащитника "Зенита" Вендела.
Напомним, что бразилец купил себе приставку PlayStation 5 и телефон iPhone 12 Pro, покрытые золотом.
"У Вендела всё хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живёт в России и не является россиянином, поэтому и не знает, как живёт народ в двух-трёх часах езды от Санкт-Петербурга. Не должен ли тогда кто-то из наших объяснить, что такое лучше не выкладывать? Можно было бы, но эти люди живут так же, поэтому объяснять там особо некому", - сказал Быстров.
"Зенит" приобрёл Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро. Хавбек сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Боярский раскритиковал Вендела за дорогие покупки. | http://soccernews.ru
главное
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS
-
Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался
-
"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча
Лента новостей
-
Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии"
-
"Рубин" показал тренировку с юмористическими комментариями Слуцкого
-
Игрок "Униона" назвал хавбека "Байера" Амири "сраным афганцем"
-
Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили
-
1
Роналдо указал на трансферную ошибку "Реала"
-
Аршавин назвал Руни "колхозником"
-
Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм"
-
"Рома" включилась в борьбу за экс-капитана "Аталанты" Гомеса
-
Николич рассказал, как будет проходить сбор "Локомотива" в Испании
-
Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру
-
Карпин похвалил игроков "Ростова"
-
Грант отреагировал на слухи о возвращении в "Челси"
-
Быстров раскритиковал Вендела за покупку золотых PlayStation и iPhone
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
"Урал" оформил четвёртый трансфер за сутки
-
У Матипа есть шансы сыграть с "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду
-
Тренер сборной Азербайджана подтвердил наличие переговоров с ЦСКА