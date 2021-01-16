Быстров раскритиковал Вендела за покупку золотых PlayStation и iPhone

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров высказался о поведении полузащитника "Зенита" Вендела.

Напомним, что бразилец купил себе приставку PlayStation 5 и телефон iPhone 12 Pro, покрытые золотом.

"У Вендела всё хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живёт в России и не является россиянином, поэтому и не знает, как живёт народ в двух-трёх часах езды от Санкт-Петербурга. Не должен ли тогда кто-то из наших объяснить, что такое лучше не выкладывать? Можно было бы, но эти люди живут так же, поэтому объяснять там особо некому", - сказал Быстров.

"Зенит" приобрёл Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро. Хавбек сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.

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