Быстров рассказал, чего не хватило "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"
Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров порассуждал об итогах ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между "быками" и "Олимпиакосом".
"Удручающие впечатления. Ожидали другую игру, проблематичную для соперника, в атаку с прессингом на чужой половине поля. Ничего из этого не получилось. Повлиял ли на дальнейший сценарий первый гол, который пропустил "Краснодар"? А какая разница? После него они не могли прийти в себя. Он остудил. Забивая гол и делая такую ошибку... Не должно такого быть.
Во втором матче не нашлось лидера, человека, который повёл бы за собой "Краснодар". Пытался Вандерсон, но этого мало. Тут защитникам нужно было подходить на чужую половину поля и давить. "Олимпиакос" играл немножко авантюрно, но в прессинг, не давая разворачиваться ребятам из "Краснодара". Может быть, они забыли, что счёт 0:4", - сказал Быстров.
Напомним, что "быки" уступили со счётом 1:2, а в первом матче были разгромлены 0:4.
По итогам противостояния "Олимпиакос" пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, а "Краснодар" сыграет в Лиге Европы.
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