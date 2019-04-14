Быстров рассказал, как Карпин настраивал игроков "Спартака" на матчи



Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров перед матчем 23-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Ростовом", рассказал, как настраивал игроков нынешний наставник ростовчан Валерий Карпин, который ранее возглавлял спартаковцев.

"Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал", – приводит слова Быстрова телеканал "Матч Премьер".

Напомним, что 50-летний Карпин тренировал "Спартак" с 2009 по 2012 годы, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством клуб дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится сегодня, 14 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.