Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что экс-игроки петербургского клуба Игорь Денисов и Андрей Аршавин могли перейти в московский "Спартак".

"Уйти в «Спартак» мы могли намного раньше 2005 года, за год или за два до этого. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в "Спартак" оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент "Спартака" Червиченко отказался", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

Напомним, что в 2005 году Быстров перешел в "Спартак" за четыре миллиона евро. Спустя пять лет хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга за девять миллионов евро.

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