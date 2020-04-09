Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак"

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Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что экс-игроки петербургского клуба Игорь Денисов и Андрей Аршавин могли перейти в московский "Спартак".

"Уйти в «Спартак» мы могли намного раньше 2005 года, за год или за два до этого. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в "Спартак" оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент "Спартака" Червиченко отказался", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

Напомним, что в 2005 году Быстров перешел в "Спартак" за четыре миллиона евро. Спустя пять лет хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга за девять миллионов евро.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Червиченко долбаёб же.Неудивлен.

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jugulator
Пьянь

Это ты еще мягко охарактеризовал Червя. Он сволочь, тварь, мразь и так до бесконечности.

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