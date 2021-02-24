Быстров рассказал об угрозах со стороны фанатов после возвращения в "Зенит"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, как ему угрожали болельщики после возвращения в петербургский "Зенит" из московского "Спартака".

"Были угрозы физической расправы. Обещали повесить, зарезать, еще чего-то. Ну, у нас народ – там, где негатив, где зло… Чем хуже, короче, тем больше об этом будут говорить.

Я в принципе редко хожу один – либо с друзьями, либо со знакомыми перемещаюсь. Все смелые, когда стоят толпой, что-то кричат в спину, или комментарии оставляют. А как дело доходит до какой-то ситуации – были случаи, когда на Невском иду, вдвоем мы шли, и идут 10 человек со спины и начинают что-то кричать. Я зашел в гостиницу, а у меня там, получается, тоже сидело человека три. Мы вышли впятером на улицу, а те бежать. Десять человек бежали без оглядки!" – сказал Быстров в интервью журналисту Василию Конову.

Быстров перешел из "Зенита" в "Спартак" в 2005 году за четыре миллиона евро. Спустя четыре года клуб из Санкт-Петербурга вернул хавбека за девять миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте составляла 15 миллионов.

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