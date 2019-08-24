Быстров рассказал, почему снизилась результативность Смолова

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров назвал причину снижения результативности форварда "Локомотива" Фёдора Смолова.

"В "Краснодаре" на него играла вся команда. В "Локомотиве" такого нет, там нужно больше отрабатывать в обороне. Когда команда реже атакует, то и моментов у центрфорварда меньше", - сказал Быстров.

Напомним, что "Локомотив" купил Смолова у "Краснодара" в августе прошлого года за 9 миллионов евро.

За "железнодорожников" 29-летний футболист сыграл 35 матчей и забил 10 голов. А в составе "быков" он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.

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