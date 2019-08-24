Быстров рассказал, почему снизилась результативность Смолова
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров назвал причину снижения результативности форварда "Локомотива" Фёдора Смолова.
"В "Краснодаре" на него играла вся команда. В "Локомотиве" такого нет, там нужно больше отрабатывать в обороне. Когда команда реже атакует, то и моментов у центрфорварда меньше", - сказал Быстров.
Напомним, что "Локомотив" купил Смолова у "Краснодара" в августе прошлого года за 9 миллионов евро.
За "железнодорожников" 29-летний футболист сыграл 35 матчей и забил 10 голов. А в составе "быков" он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2