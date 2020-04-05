Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что в детстве он болел за московский "Спартак".
"В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о "Зените". В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно", - приводят слова Быстрова российские СМИ.
36-летний Быстров в настоящее время уже завершил карьеру. Форвард является воспитанником "Зенита" и выступал за клуб с 2002 по 2005 годы, а затем перешел в "Спартак". Спустя пять лет футболист вернулся в "Зенит" и выступал за клуб до 2014 года. Также играл за "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России сыграл 47 матчей и забил четыре гола.
Не пропустите: Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бывший игрок "Зенита" напугал сына, надев маску Халка
-
"Лестер" нацелился на "нового Канте"
-
"Реал" и "Манчестер Сити" являются главными претендентами на Кейна
-
Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
"Атлетико" нацелился на португальского голкипера
-
Гацкан рассказал, почему не смог пробиться в основу "Спартака"
-
Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"
-
Хави поставил только одного игрока выше Роналдиньо
-
ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна
-
Хедира "клонировал" себя, чтобы отпраздновать день рождения
-
Ван де Бек прокомментировал слухи о переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
1
Девушка Дибалы высказалась о результатах повторного теста на коронавирус
-
Саутгейт согласился на сокращение зарплаты
-
2
"Барселона" не имеет ни одного предложения по продаже Коутиньо
-
Власти Сербии определились с наказанием для Прийовича за нарушение карантина
-
1
Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу
-
Кокорин назвал фильмы, которые посмотрел на карантине
-
Серхио Рамос запустил новый челлендж
-
В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20