Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"

Теги владимир быстровспартак москвазенит санкт-петербург

Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что в детстве он болел за московский "Спартак".

"В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о "Зените". В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

36-летний Быстров в настоящее время уже завершил карьеру. Форвард является воспитанником "Зенита" и выступал за клуб с 2002 по 2005 годы, а затем перешел в "Спартак". Спустя пять лет футболист вернулся в "Зенит" и выступал за клуб до 2014 года. Также играл за "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России сыграл 47 матчей и забил четыре гола.

Не пропустите: Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна

ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов