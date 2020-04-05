Быстров рассказал, почему в детстве он болел за "Спартак"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что в детстве он болел за московский "Спартак".

"В детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о "Зените". В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

36-летний Быстров в настоящее время уже завершил карьеру. Форвард является воспитанником "Зенита" и выступал за клуб с 2002 по 2005 годы, а затем перешел в "Спартак". Спустя пять лет футболист вернулся в "Зенит" и выступал за клуб до 2014 года. Также играл за "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России сыграл 47 матчей и забил четыре гола.

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